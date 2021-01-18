На Среднем Урале в 2020 году вырос уровень преступности

На Среднем Урале в 2020 году вырос уровень преступности

Сегодня, 17:36ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области в 2020 году на 1,3% вырос общий уровень преступности, по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

За прошедший год в регионе зафиксировано почти 58,5 тысячи преступлений. Этот показатель на 1,3% превышает статистику за 2019 год.

Более 22% относятся к категории правонарушений тяжкой и особо тяжкой степени.

На 1% снизилось количество преступлений малой степени тяжести. Возросло число преступлений средней тяжести более чем на 3%, тяжких — на 3,8%, особо тяжких — почти на 5%.

Более трети преступлений, свыше 35%, совершено в местах общественного пользования.

52 474 нарушения закона совершено в городах и ПГТ, что составляет почти 90% от общего числа. В селах и сельской местности совершено более шести тысяч преступлений.

В результате преступных действий погибли 587 человек. 880 понесли тяжкий вред здоровью.

Более 22% нарушений совершено с помощью современных средств и телекоммуникационных технологий. Этот показатель в 1,564 раза превышает данные 2019 года.

56% преступлений приходятся на кражу имущества или денежных средств. Из них 3,4% — грабежи, 0,6% — разбойные нападения.

Увеличилось количество правонарушений с нанесением легкого вреда здоровью, этот показатель вырос более чем на 10,5 процента, тяжкий вред — на 0,3%, средней тяжести — 8%.

Коррупционных действий зафиксировано на 8,1% больше, чем в 2019 году. Экономических преступлений — почти на 19%.

Смерть или тяжелый вред здоровью в результате ДТП понесли люди в результате 412 правонарушений, в том числе в нетрезвом состоянии.

Поймано 27 489 преступников. Из них 17,1% — женского пола, 5,6% — лица, не достигшие 18 лет, 5,2 — проходящие обучение.

Из преступников более 53% составили лица, не имеющие стабильного заработка. 3,4% — не имеют работы.

Рецидивисты составили 63,5% из совершивших преступление. Лица, ранее осужденные составили более 38% от общего числа. Более трети всех преступлений совершены в нетрезвом состоянии, 0,5% — под действием наркотиков.

Напомним, в Свердловской области вырос уровень преступности среди мигрантов. Показатель превысил данные 2019 года на 1,6%.

Related news:
Свердловская областьпрокуратурастатистикапреступность
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы