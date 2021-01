На Среднем Урале в 2020 году вырос уровень преступности

В Свердловской области в 2020 году на 1,3% вырос общий уровень преступности, по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

За прошедший год в регионе зафиксировано почти 58,5 тысячи преступлений. Этот показатель на 1,3% превышает статистику за 2019 год. Более 22% относятся к категории правонарушений тяжкой и особо тяжкой степени. На 1% снизилось количество преступлений малой степени тяжести. Возросло число преступлений средней тяжести более чем на 3%, тяжких — на 3,8%, особо тяжких — почти на 5%. Более трети преступлений, свыше 35%, совершено в местах общественного пользования. 52 474 нарушения закона совершено в городах и ПГТ, что составляет почти 90% от общего числа. В селах и сельской местности совершено более шести тысяч преступлений. В результате преступных действий погибли 587 человек. 880 понесли тяжкий вред здоровью. Более 22% нарушений совершено с помощью современных средств и телекоммуникационных технологий. Этот показатель в 1,564 раза превышает данные 2019 года. 56% преступлений приходятся на кражу имущества или денежных средств. Из них 3,4% — грабежи, 0,6% — разбойные нападения. Увеличилось количество правонарушений с нанесением легкого вреда здоровью, этот показатель вырос более чем на 10,5 процента, тяжкий вред — на 0,3%, средней тяжести — 8%. Коррупционных действий зафиксировано на 8,1% больше, чем в 2019 году. Экономических преступлений — почти на 19%. Смерть или тяжелый вред здоровью в результате ДТП понесли люди в результате 412 правонарушений, в том числе в нетрезвом состоянии. Поймано 27 489 преступников. Из них 17,1% — женского пола, 5,6% — лица, не достигшие 18 лет, 5,2 — проходящие обучение. Из преступников более 53% составили лица, не имеющие стабильного заработка. 3,4% — не имеют работы. Рецидивисты составили 63,5% из совершивших преступление. Лица, ранее осужденные составили более 38% от общего числа. Более трети всех преступлений совершены в нетрезвом состоянии, 0,5% — под действием наркотиков. Напомним, в Свердловской области вырос уровень преступности среди мигрантов. Показатель превысил данные 2019 года на 1,6%. В Свердловской области вырос уровень преступности в миграционной среде

Related news: В Свердловской области вырос уровень преступности в миграционной среде

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter