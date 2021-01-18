Принудительная вакцинация и Крещенские морозы. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге медиков, которые переболели коронавирусом, заставляют ставить прививку от инфекции. По словам одного из врача, которую выписали по выздоровлению от COVID-19 31 декабря прошлого года, им говорят, что наличие антител не имеет значения. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что прививка будет добровольной, однако работники социальной сферы должны ставить ее обязательно. Медицинские юристы считают, что переболевшему медику нужно сдать анализ на титр антител и определить наличие иммунитета. Если они есть, то смысла в прививке нет. Однако с юридической точки зрения шансов избежать вакцинации от коронавируса практически нет, так как в постановлении правительства о вакцинации нет уточнений о наличии антител.