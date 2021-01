Принудительная вакцинация и Крещенские морозы. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 18 января.

В Екатеринбурге медиков, которые переболели коронавирусом, заставляют ставить прививку от инфекции. По словам одного из врача, которую выписали по выздоровлению от COVID-19 31 декабря прошлого года, им говорят, что наличие антител не имеет значения. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что прививка будет добровольной, однако работники социальной сферы должны ставить ее обязательно. Медицинские юристы считают, что переболевшему медику нужно сдать анализ на титр антител и определить наличие иммунитета. Если они есть, то смысла в прививке нет. Однако с юридической точки зрения шансов избежать вакцинации от коронавируса практически нет, так как в постановлении правительства о вакцинации нет уточнений о наличии антител. В Екатеринбурге переболевших коронавирусом медиков все равно привлекают к вакцинации В Свердловской области снова ожидается сильное похолодание и снегопады. По данным синоптиков, температура будет постепенно снижаться, особенно на севере региона. Так, в понедельник и вторник ночью будет до -32 градусов, а 19 января, в среду, столбики термометров опустятся до -35 градусов. В Свердловской области опять похолодает до –35 градусов Сегодня в Екатеринбурге две пассажирки потеряли сознание в автобусе, стоящем в пробке. Затор автомобилей из района Академический растянулся на три километра. По словам очевидцев, причиной стало ДТП со сбитым пешеходом. Они рассказали, что пассажиры из-за пробки опоздали на работу, а жителям района приходится ежедневно сталкиваться с этой проблемой. Две екатеринбурженки потеряли сознание в стоящем в пробке автобусе На Серовском тракте между Верхней Пышмой и Среднеуральском самосвал, который ехал с открытым кузовом, врезался в автомобильный мост. В полиции пояснили, что отвезя снег на полигон, водитель проявил невнимательность и не опустил фиксатор кузова. Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Экспертиза моста, от которого отлетел кусок бетона, установит повреждения. Водитель находится за рулем 17 лет, на момент аварии он был трезвым. Сейчас ему грозит административная статья за повреждение мостовых сооружений (ст. 12.33 КоАП). «Ехал с поднятым кузовом». На Серовском тракте самосвал врезался в мост

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter