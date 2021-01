Смягчение приговора фотографу Лошагину за убийство тагильчанки рассмотрят в суде

2 февраля в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляция по делу Дмитрия Лошагина, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отбывает срок за убийство своей жены, фотомодели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. В начале декабря 2020 года свердловская прокуратура вынесла апелляционное представление на решение суда отпустить Лошагина под домашний арест. В ведомстве такую меру смягчения приговора посчитали чрезмерной после обращения одной из потерпевших. Напомним, Лошагин был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Юлия пропала 23 сентября 2013 года. Следствием было доказано, что супруги поссорились и муж нанес ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Затем он вывез тело в лес и поджог. «Любил как умел»: дело об убийстве модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой

