Смягчение приговора фотографу Лошагину за убийство тагильчанки рассмотрят в суде

Напомним, Лошагин был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Юлия пропала 23 сентября 2013 года. Следствием было доказано, что супруги поссорились и муж нанес ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Затем он вывез тело в лес и поджог.