Спикер парламента Карелии Шандалович сделал прививку от COVID-19

Председателю Законодательного собрания Республики Карелия Элиссану Шандаловичу поставили прививку от коронавирусной инфекции.

По сообщению издания karelinform.ru, Шандалович привился от коронавируса российской вакциной и призвал жителей региона последовать его примеру. Процедуру проводили медики поликлиники № 2 Петрозаводска. Массовая вакцинация от коронавируса в Карелии уже началась. Медики, учителя и работники социальной сферы, которые из-за должностных обязанностей часто контактируют с людьми, — первые в очереди на получение вакцины. «Сегодня вакцинация — пожалуй самый эффективный способ победить эпидемию. Я горжусь, что именно в нашей стране впервые в мире разработали действенную вакцину против этой новой инфекции. Мое решение о вакцинации исходило из главных принципов: безопасности и эффективности. Эффективность вакцины „Спутник V“ составляет свыше 90%. Считаю, что данная вакцина — это одно из выдающихся достижений нашей медицины», — прокомментировал заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович. По правилам процедура вакцинации осуществляется в два этапа. Сначала ставится первая прививка, а через двадцать один день — вторая. По данным Роспотребнадзора, после вакцинации граждан специалисты не выявили серьезных осложнений. На сегодняшний день в Карелии вакцину от коронавируса получили свыше девятисот человек. Спикер Заксобрания Республики Карелия, который сам имеет медицинское образование и сейчас работает в «красной» зоне центральной районной больницы Медвежьегорска, считает, что изменить эпидемиологическую ситуацию может только массовая вакцинация, но при этом сам процесс должен быть индивидуальным. В Министерстве здравоохранения Карелии уточнили, что жители региона могут записаться на вакцинацию в поликлинике по месту жительства. Отмечается, что в регионе с начала пандемии зафиксировали больше тридцати двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились от болезни двадцать семь тысяч пациентов. Только за последние сутки в регионе было зарегистрировано чуть меньше трехсот новых случаев. У шести пациентов коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter