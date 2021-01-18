Спикер парламента Карелии Шандалович сделал прививку от COVID-19

Спикер Заксобрания Республики Карелия, который сам имеет медицинское образование и сейчас работает в «красной» зоне центральной районной больницы Медвежьегорска, считает, что изменить эпидемиологическую ситуацию может только массовая вакцинация, но при этом сам процесс должен быть индивидуальным. В Министерстве здравоохранения Карелии уточнили, что жители региона могут записаться на вакцинацию в поликлинике по месту жительства.