В Башкирии начнут внедрять «антиковидные паспорта» в феврале

Обладатели «паспорта» смогут получать скидки в ряде частных и государственных учреждений. Еще их освободят от некоторых ограничений. Так лицам старше 65 лет и имеющим «антиковидные паспорта» больше не нужно будет соблюдать домашнюю изоляцию. Владельцам заветного документа не придется сидеть через кресло в кино и так далее. Но вот от использования защитных масок «паспорт» не освободит. Данная мера останется обязательной для всех. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».