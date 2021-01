В Башкирии начнут внедрять «антиковидные паспорта» в феврале

В Башкирии с пятого февраля стартует внедрение «антиковидных паспортов». Их станут выдавать людям, прошедшим вакцинацию или имеющим антитела к китайской коронавирусной инфекции.

Обладатели «паспорта» смогут получать скидки в ряде частных и государственных учреждений. Еще их освободят от некоторых ограничений. Так лицам старше 65 лет и имеющим «антиковидные паспорта» больше не нужно будет соблюдать домашнюю изоляцию. Владельцам заветного документа не придется сидеть через кресло в кино и так далее. Но вот от использования защитных масок «паспорт» не освободит. Данная мера останется обязательной для всех. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер». Отдельные моменты данной инициативы пока детально не объяснили. Например, эксперты не определили уровень антител и этап вакцинации (после первого или второго укола), которые дают право на получение документа. Однако послабления нивелируются тем, что обязательное требование защиты граждан в виде ношения маски сохраняется. Россияне получат стимул к вакцинации. Прививка даст возможность избавиться от небольших, но неприятных психологических ограничений. Для экономики ожидается положительный эффект. Скидки стимулируют рост потребления. Помимо этого, чиновники говорят о дальнейшем увеличение наполняемости залов кинотеатров. В общем, предложение видится продуманным ходом правительства. Оно сможет подстегнуть вакцинацию и оживление экономики Башкортостана, пишут авторы «Мейстер».

