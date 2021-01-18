В Екатеринбурге полиция задержала любителя шашлыков за поджог беседки

В Екатеринбурге полиция задержала любителя шашлыков за поджог беседки

Сегодня, 11:34ОбществоPhoto: УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбург полицейские задержали 38-летнего мужчину, который 12 декабря 2020 года специально поджег беседки в парке на улице Вильгельма Де Генина, 19, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

По данным следствия, мужчина на пять часов арендовал в парке один из домиков. Все это время он пил алкоголь и жарил шашлыки. Затем он хотел взять со склада дрова, не заплатив за них. На этой почве у него произошел конфликт с охранником.

За то, что его заставили вернуть дрова, подозреваемый стал ронять в беседках печи, по ним разлетались горящие угли. Затем мужчина сбежал. В результате одна из беседок сгорела, ущерб составил около 200 тысяч рублей.

По факту пожара возбуждено уголовное дело за умышленный поджог (ч. 2 ст. 167 УК РФ), подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 9 января на Балтыме под Екатеринбургом неизвестные подожги загородный клуб «Лесная сказка». По данным владельцев, ущерб составил около 14 миллионов рублей.

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