В Екатеринбурге родственники не забирают бабушку после операции из больницы

В Екатеринбурге родные не отвечают на телефоны и не забирают из больницы 85-летнюю бабушку.

Пенсионерка сломала шейку бедра и лежит в институте травматологии в Банковском переулке. Ее должны были выписать после операции 15 января, однако за ней никто не приехал. По словам соседки по палате, одежду и памперсы ей дали другие пациенты и медицинский персонал больницы. Кроме того, бабушке никто не приносил передачи. Так как Нина Затеевна не ходит, ей требуется уход и помощь. Родственники на звонки не реагируют долгое время,рассказала соседка Е1. По словам самой бабушки, она живет на Юго-Западе Екатеринбурга вместе с 23-летним внуком. Напомним, на Урале ищут родственников 82-летнего военного врача, потерявшего память. Его нашли на вокзале, сам себя он называет Патрикеев Евгений Алексеевич. На Урале ищут родственников потерявшего память 82-летнего военного врача

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter