В Екатеринбурге родственники не забирают бабушку после операции из больницы

Пенсионерка сломала шейку бедра и лежит в институте травматологии в Банковском переулке. Ее должны были выписать после операции 15 января, однако за ней никто не приехал.
По словам соседки по палате, одежду и памперсы ей дали другие пациенты и медицинский персонал больницы. Кроме того, бабушке никто не приносил передачи.
Так как Нина Затеевна не ходит, ей требуется уход и помощь. Родственники на звонки не реагируют долгое время,рассказала соседка Е1.
По словам самой бабушки, она живет на Юго-Западе Екатеринбурга вместе с 23-летним внуком.
Напомним, на Урале ищут родственников 82-летнего военного врача, потерявшего память. Его нашли на вокзале, сам себя он называет Патрикеев Евгений Алексеевич.