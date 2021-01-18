В Екатеринбурге родственники не забирают бабушку после операции из больницы

В Екатеринбурге родственники не забирают бабушку после операции из больницы

Сегодня, 09:56ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге родные не отвечают на телефоны и не забирают из больницы 85-летнюю бабушку.

Пенсионерка сломала шейку бедра и лежит в институте травматологии в Банковском переулке. Ее должны были выписать после операции 15 января, однако за ней никто не приехал.

По словам соседки по палате, одежду и памперсы ей дали другие пациенты и медицинский персонал больницы. Кроме того, бабушке никто не приносил передачи.

Так как Нина Затеевна не ходит, ей требуется уход и помощь. Родственники на звонки не реагируют долгое время,рассказала соседка Е1.

По словам самой бабушки, она живет на Юго-Западе Екатеринбурга вместе с 23-летним внуком.

Напомним, на Урале ищут родственников 82-летнего военного врача, потерявшего память. Его нашли на вокзале, сам себя он называет Патрикеев Евгений Алексеевич.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
родственникибольницаоперациябабушкаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы