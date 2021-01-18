В Свердловской области режим самоизоляции продлен до 1 февраля

Согласно указу, до 1 февраля продлевается самоизоляция для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, сохраняется соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Документ вступает в силу с 19 января 2021 года.