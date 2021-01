В Свердловской области режим самоизоляции продлен до 1 февраля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении самоизоляции на две недели. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона.

Согласно указу, до 1 февраля продлевается самоизоляция для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, сохраняется соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Документ вступает в силу с 19 января 2021 года. В указе от 25 декабря 2020 года был расширен список людей, на которых не действует режим самоизоляции, ими являются лица, которые являются участниками уголовных и административных судопроизводств. Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявлено 390 случаев коронавируса, за время пандемии инфекция выявлена у 65,6 тысячи жителей региона. В Свердловской области от коронавируса выздоровело более 58 тысяч человек

