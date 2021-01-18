В Свердловской области вырос уровень преступности в миграционной среде

В Свердловской области вырос уровень преступности в миграционной среде

Сегодня, 16:54ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области мигранты стали совершать больше преступлений.

По статистической информации областной прокуратуры, за первые два квартала 2020 года на Среднем Урале было совершено 384 тяжких и особо тяжких правонарушений со стороны иностранцев. Этот показатель на 1,6% превышает данные 2019 года. Кроме того, на 75% увеличилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и на 250% возросло количество разбойных нападений.

В Генпрокуратуре опубликовали данные за ноябрь 2020 года. По статистике прокуроров, в Свердловской области число преступлений со стороны мигрантов возросло до 808, вместо 670 в 2019 году.

Как рассказал TagilCity.ru сотрудник Центра регионального развития Павел Комов, до введения ограничительных коронавирусных мер на Средний Урал успело приехать большое число мигрантов. Но из-за ограничений, многие вернулись на родину, что увеличило отток в два раза.

Эксперт считает, что к преступлениям мигрантов толкает сложное положение. Туманные перспективы возвращения домой, безработица в родном государстве негативно влияют на иностранных граждан.

Не могут удовлетворить свои элементарные потребности. Не получается найти работу. Вот в такой ситуации и ищут любые решения своих проблем. В том числе незаконные методы,говорит Павле Комов.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы коронакризис отразится на потоке мигрантов. Многие уже находятся на территории России нелегально. Специалисты предлагают создать группу взаимодействия между ведомствами, своеобразный «миграционный штаб». Кроме того, предлагается объявить миграционную амнистию и начать оказывать соцподдержку мигрантам.

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