В Свердловской области вырос уровень преступности в миграционной среде

По статистической информации областной прокуратуры, за первые два квартала 2020 года на Среднем Урале было совершено 384 тяжких и особо тяжких правонарушений со стороны иностранцев. Этот показатель на 1,6% превышает данные 2019 года. Кроме того, на 75% увеличилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и на 250% возросло количество разбойных нападений.