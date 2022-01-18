Для спасения теплосетей Вагонки гордума Тагила попросила денег у Евгения Куйвашева

Для спасения теплосетей Вагонки гордума Тагила попросила денег у Евгения Куйвашева
Для спасения теплосетей Вагонки гордума Тагила попросила денег у Евгения Куйвашева
Сегодня, 22:48ОбществоФото: 1MI
Из-за того, что в Дзержинском районе система теплоснабжения изношена на 86%, гордума Нижнего Тагила обратилась с просьбой к губернатору Евгению Куйвашеву найти деньги на срочный ремонт.

В обращении депутаты отметили, что если не начать ремонтные работы, зимой произойдет множество коммунальных аварий. Отмечается, что в 2020 году теплосети были изношены на 85%, а в 2021 эта цифра достигает 86%. За минувшие три года было починено 13,5 километра труб из 100, сообщает ИА «Все новости».

Статистика энергетиков гласит, что в Тагиле почти три технологических нарушения попадают на один километр сетей. На сегодняшний день в Дзержинском районе почти 800 многоквартирных домов, больше 2,3 тысячи частных и около 90 социальных объектов. Всего проживают свыше 120 тысяч человек.

Напомним, в Нижнем Тагиле дом № 31 на улице Боровой несколько дней замерзал из-за коммунальной аварии. В одном подъезде замерзли и полопались трубы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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