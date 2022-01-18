Глава Нижней Туры отстоял в суде свой второй военный билет

Глава Нижней Туры отстоял в суде свой второй военный билет
Глава Нижней Туры отстоял в суде свой второй военный билет
Сегодня, 14:48ОбществоФото: 1MI
Глава Нижней Туры Алексей Стасенок отстоял в Свердловском областном суде законность своего второго военного билета.

Первый военный билет мэра ранее был аннулирован как полученный незаконно. Как установило судебное следствие, Стасенок договорился с военным комиссаром города Учалы Азаматом Рыскуловым и незаконно получил свой военный билет. Также в ходе судебных заседаний было доказано, что мэра Нижней Туры не призывали в армию, так как он скрывался от военкомата.

В апреле прошлого года Стасенок получил новый военный билет в Качканаре, однако по итогам прокурорской проверки выдачу и этого билета признали незаконной и аннулировали 10 сентября решением суда.

Тем не менее, в областном суде мэру Нижней Туры удалось доказать законность выдачи второго военного билета, и решение суда первой инстанции было отменено, сообщает ЕАН.

Напомним, что в октябре минувшего года выяснилось, что и председатель гордумы Нижней Туры Андрей Постовалов является злостным уклонистом: после окончания отсрочки по закону на время учебы, он так и не отслужил в армии.

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