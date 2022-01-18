Глава Нижней Туры отстоял в суде свой второй военный билет

Первый военный билет мэра ранее был аннулирован как полученный незаконно. Как установило судебное следствие, Стасенок договорился с военным комиссаром города Учалы Азаматом Рыскуловым и незаконно получил свой военный билет. Также в ходе судебных заседаний было доказано, что мэра Нижней Туры не призывали в армию, так как он скрывался от военкомата.