Лишена прав: что известно об устроившей четыре ДТП в Нижнем Тагиле учительнице

Лишена прав: что известно об устроившей четыре ДТП в Нижнем Тагиле учительнице
Лишена прав: что известно об устроившей четыре ДТП в Нижнем Тагиле учительнице
Сегодня, 23:16ОбществоФото: 1MI
Как выяснилось, четыре ДТП в Нижнем Тагиле 16 января устроила пьяная учительница физкультуры, которая была лишена водительских прав.

Свердловчанка Анастасия работает учителем физкультуры в Кушве, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. По его словам, неизвестно, останется ли девушка на прежнем рабочем месте, либо будет уволена по отрицательным мотивам.

Но судя по подвигам в тот злополучный день, она сделала очень серьезную эстафету,отметил источник.

Также стало известно, что на момент аварии свердловчанка была лишена прав.

Напомним, после четырех ДТП сотрудники ГИБДД догнали девушку в 15 километрах от Нижнего Тагила в селе Николо-Павловское. Медицинское освидетельствование показало сильное опьянение.

Сюжеты:
КушваНижний Тагил
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