Лишена прав: что известно об устроившей четыре ДТП в Нижнем Тагиле учительнице

Свердловчанка Анастасия работает учителем физкультуры в Кушве, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. По его словам, неизвестно, останется ли девушка на прежнем рабочем месте, либо будет уволена по отрицательным мотивам.
Но судя по подвигам в тот злополучный день, она сделала очень серьезную эстафету,отметил источник.
Также стало известно, что на момент аварии свердловчанка была лишена прав.
Напомним, после четырех ДТП сотрудники ГИБДД догнали девушку в 15 километрах от Нижнего Тагила в селе Николо-Павловское. Медицинское освидетельствование показало сильное опьянение.