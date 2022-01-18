Лишена прав: что известно об устроившей четыре ДТП в Нижнем Тагиле учительнице

Свердловчанка Анастасия работает учителем физкультуры в Кушве, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. По его словам, неизвестно, останется ли девушка на прежнем рабочем месте, либо будет уволена по отрицательным мотивам.