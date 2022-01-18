Нарушения найдены в «Магните» в Тагиле после смерти упавшего на тротуаре пенсионера

Нарушения найдены в «Магните» в Тагиле после смерти упавшего на тротуаре пенсионера
Нарушения найдены в «Магните» в Тагиле после смерти упавшего на тротуаре пенсионера
Сегодня, 12:05ОбществоФото: 1MI
Нарушения в работе «Магнита» на улице Зари, 21 выявила прокуратура в ходе проверки после гибели пенсионера от падения на скользком тротуаре.

Собственником торгового комплекса, в котором работаем магазин, является ООО «Пихтовые горы». В рамках проверки установлено, что юридические лица нарушают правила благоустройства города, в частности, не обеспечивают надлежащую уборку снега и наледи с прилегающей территории, сообщили TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила.

В результате ненадлежащего проведения работ пенсионер получил травму, от которой скончался через двое суток.

По результатам проверки, прокуратура в адрес обоих юридических лиц вынесла представления об устранении нарушений, а также о принятии мер по проведению работ по уборке снега зимой.

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