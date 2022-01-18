«Не оставляйте его в зверинце». В Тагиле дети издевались над ребенком с косоглазием

Тагильчанка рассказала, как в развлекательном центре «Мегалэнд» в ТЦ «Депо» дети стали пинать и оскорблять маленького ребенком с косоглазием. Неумеющего говорить мальчика оставили родители, поэтому за него некому было заступиться.

Инцидент произошел в ТЦ «Депо» 4 января. Тагильчанка рассказала историю со слов своей дочери, наблюдавшей за произошедшим. В развлекательный центр «Мегалэнд» привели еще не говорящего мальчика, который отличался от всех остальных. «Глазки к носу», — написала женщина, указывая на особенность ребенка. Дети, со слов дочери тагильчанки, стали жестоко издеваться над ним. Один постоянно говорил ему: «Ты что, дурак?» Второй, хохоча, что он, наверное, шампанского детского напился. Третий — то подпинывал, то прыгал ему на живот, рассказала подписчица группы «Подслушано у мам. Нижний Тагил». После услышанного родительница спросила, почему ее дочь не заступилась за ребенка. Оказалось, что девочка испугалась издевателей: их было много, а она одна. Я все-таки на будущее ей сказала, что такие детки бывают — в следующий раз скажи любому взрослому и попроси помочь. А вообще малышу, наверное, обидно было. Говорю, в следующий раз поздоровайся с ним, предложи поиграть, им тоже захочется, передала разговор со своей дочерью женщина. В завершении поста рассказчица отметила, что родителям следует внимательнее относится к особенным детям. А взрослым — правильно воспитывать подрастающее поколение. Мамочки, если у вас особенный ребёночек, не оставляйте его без присмотра в этом зверинце, ему кроме вас, если что, помощи ждать неоткуда. Мамочки обычных детей, воспитывайте правильно своих детей, ведь на месте такого ребёнка может быть и ваш: никто ни от чего не застрахован. История издевательства над ребенком откликнулась во многих материнских сердцах. В комментариях тагильчанки поделились подобными случаями и поддержали женщину, решившую разъяснить своему ребенку, как следует относиться к детям с особенностями. Однако подобным поведением, отметили они, отличаются и взрослые. А что толку от взрослых? Вчера были в цирке, девочку в кресле привезли, так одна бабуля — я от неё в шоке была — говорит: «Зачем вообще таких детей в цирк водить?» Я просто выпала с неё. А тут с детей спрашиваем. Правда, говорят, что «от осинки не родятся апельсинки», написала жительница Тагила Анна. А еще одна тагильчанка Яна поделилась своей историей бестактного отношения к ребенку с особенностями. У ее сына с рождения родимое пятно на пол-лица, и, если в детском саду проблем не возникало, то по приходе в школу мальчик замечает любопытные взгляды со стороны окружающих. Я вижу, что он переживает, но мне ничего не говорит. Как же реально бесят бестактные люди! восклицает женщина. Особенные дети, пришли к выводу тагильчанки, не должны испытывать дискомфорт в обществе «обычных людей». Поэтому важно воспитывать толерантное отношение как у себя, так и у своих детей.

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