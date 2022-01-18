О введении QR-кодов с 1 февраля объявил вуз в Екатеринбурге

О введении QR-кодов с 1 февраля объявил вуз в Екатеринбурге
О введении QR-кодов с 1 февраля объявил вуз в Екатеринбурге
Сегодня, 12:23ОбществоФото: 1MI
С 1 февраля 2022 года посещение занятий по QR-кодам или справке о вакцинации вводится для студентов Уральского государственного лесотехнического университета в Екатеринбурге.

Причиной такого решения стало постановление главного санврача Свердловской области о вакцинации студентов старше 18 лет от коронавируса, говорится в посте на официальной странице учебного заведения Вконтакте.

Также на базе профилактория университета на Сибирском тракте, 31А будет организован пункт вакцинации. Зарегистрироваться там можно до 17.00 18 января. В анкете требуется выбрать вакцину.

С 14 декабря 2021 года до 31 июля 2022 года имеется возможность получения материальной помощи для студентов, поставивших прививку от коронавируса. Единовременная выплата составит 2 тысячи рублей, в том числе НДФЛ.

Для подтверждения нужно предоставить QR-код или справку о прохождении вакцинации.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Екатеринбург
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