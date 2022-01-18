Список безопасных купелей в Свердловской области озвучили в МЧС

Список безопасных купелей в Свердловской области озвучили в МЧС
Список безопасных купелей в Свердловской области озвучили в МЧС
Сегодня, 16:04ОбществоФото: 1MI
МЧС опубликовало список купелей, официально разрешенных для крещенских купаний в Свердловской области.

Всего в список вошли 90 купелей в 45 муниципальных образованиях региона, из них 13 — в столице области.

В Первоуральске будет работать купель в районе дома № 11 по улице Шагина, в Верхней Салде — в районе лодочной станции на улице Калинина, в Нижней Салде — в районе Никольского Храма, напротив дома № 1 по улице Розы Люксембург, в Алапаевске — на городском пруде, в Кушвинском городском округе — на Верхнебарачинском пруде.

Следить за безопасностью купания будут 1,5 тысячи человек: спасатели, медики, полицейские и другие.

Сюжеты:
КушваАлапаевскВерхняя и Нижняя СалдаПервоуральск
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