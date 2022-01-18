Список безопасных купелей в Свердловской области озвучили в МЧС

В Первоуральске будет работать купель в районе дома № 11 по улице Шагина, в Верхней Салде — в районе лодочной станции на улице Калинина, в Нижней Салде — в районе Никольского Храма, напротив дома № 1 по улице Розы Люксембург, в Алапаевске — на городском пруде, в Кушвинском городском округе — на Верхнебарачинском пруде.