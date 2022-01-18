Свердловские предприниматели стали меньше жаловаться на ограничения из-за COVID-19

Свердловские предприниматели стали меньше жаловаться на ограничения из-за COVID-19
Свердловские предприниматели стали меньше жаловаться на ограничения из-за COVID-19
Сегодня, 16:19ОбществоФото: pixabay.com
Об этом заявила бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх. По ее словам, количество жалоб на коронавирус и связанные с ним ограничения снижается.

Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх сравнила показатели 2020 и 2021 годов. Получилось, что количество жалоб на коронавирус и ограничения со стороны властей, направленные на борьбу с COVID-19, уменьшилось на 40 процентов.

Теперь куда больше бизнесменов волнуют другие вопросы. Среди них: кадастровая оценка земельных участков, взаимодействие с силовыми структурами, налоговое администрирование и многие другие.

Пик жалоб именно на коронавирус пришелся на март-апрель 2021 года, а также ноябрь-декабрь этого же года, когда ввели QR-коды.

Сюжеты:
Коронавирус
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