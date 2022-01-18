В Екатеринбурге скончался полковник МВД в отставке Василий Соломахин

В органах МВД уралец прослужил более 30 лет. На такое способен не каждый. Коллеги о нем отзываются как о мужественном человеке со стержнем. Его отличали принципиальность, порядочность, справедливость и верность долгу. Он неоднократно удостаивался высоких государственных наград.