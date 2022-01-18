В Екатеринбурге скончался полковник МВД в отставке Василий Соломахин

Василий Соломахин был легендой свердловской полиции. В столицу Среднего Урала он приехал из Воронежской обалсти, отучился в юридическом институте и поступил на службу в милицию. И не куда-нибудь, а в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности.
В советское время за спекулятивные операции грозила уголовная ответственность. ОБХСС уважали и боялись, ведь проверка, например, магазина могла обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. И Василий Соломахин честно выполнял свою работу, выявляя и пресекая расхищение социалистической собственности.
В органах МВД уралец прослужил более 30 лет. На такое способен не каждый. Коллеги о нем отзываются как о мужественном человеке со стержнем. Его отличали принципиальность, порядочность, справедливость и верность долгу. Он неоднократно удостаивался высоких государственных наград.
Василия Соломахина не стало 14 января на 95 году жизни. Прощание с ним состоится в Екатеринбурге 20 января в Храме Серафима Саровского на улице Ясная, 3, сообщает ИА «Уральский меридиан».