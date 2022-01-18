В Нижнем Тагиле ледовый городок будет работать до конца января

Во время праздников городок посмотрели свыше 3,5 тысячи человек. Также приезжали уральцы из других населенных пунктов, включая Екатеринбург, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. О том, что на территории аттракционов постоянно следят за порядком, рассказал директор ООО «Уралстрой-НТ» Константин Благинин.
Он отметил, что городок убирается, монтажники осматривают фигуры, а также было организовано дежурство охраны. Но случаи вандализма все равно фиксируются. Например, у Хозяйки Медной горы пропала ящерица, а у Бременских музыкантов гитара. У Крокодила Гены отломили руку, также была задержана девушка, которая хотела отрезать часть световой гирлянды от Шара. Некоторые дети лазают по гирляндам.
Константин Благинин считает, что тагильчанам необходимо присваивать культуру поведения в местах скопления людей.
Напомним, жителям Дзержинского района Нижнего Тагила не понравилось, что в новогоднюю ночь елка у ДК им. Окунева оказалась закрыта. Тогда жители взломали замок и все равно попали внутрь.