В Нижнем Тагиле ледовый городок будет работать до конца января

В Нижнем Тагиле ледовый городок будет работать до конца января
В Нижнем Тагиле ледовый городок будет работать до конца января
Сегодня, 20:01ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
По просьбам жителей Нижнего Тагила принято решение, что ледовый городок на Театральной площади будет функционировать вплоть до конца января. Ранее демонтаж проводился 25 января. Такое решение принял глава города Владислав Пинаев.

Во время праздников городок посмотрели свыше 3,5 тысячи человек. Также приезжали уральцы из других населенных пунктов, включая Екатеринбург, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. О том, что на территории аттракционов постоянно следят за порядком, рассказал директор ООО «Уралстрой-НТ» Константин Благинин.

Он отметил, что городок убирается, монтажники осматривают фигуры, а также было организовано дежурство охраны. Но случаи вандализма все равно фиксируются. Например, у Хозяйки Медной горы пропала ящерица, а у Бременских музыкантов гитара. У Крокодила Гены отломили руку, также была задержана девушка, которая хотела отрезать часть световой гирлянды от Шара. Некоторые дети лазают по гирляндам.

Константин Благинин считает, что тагильчанам необходимо присваивать культуру поведения в местах скопления людей.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, жителям Дзержинского района Нижнего Тагила не понравилось, что в новогоднюю ночь елка у ДК им. Окунева оказалась закрыта. Тогда жители взломали замок и все равно попали внутрь.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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