В Нижнем Тагиле определен подрядчик реконструкции Привокзальной площади

Свои действия мэрия объясняет буквой закона, ссылаясь на статью 23 ФЗ № 161 от 2002 года «О государственных и муниципальных предприятиях», а также на действующее Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города, утвержденное в 2015 году.