В Нижнем Тагиле определен подрядчик реконструкции Привокзальной площади

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление, которое наделяет правом заключения крупных сделок по благоустройству города муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой».
Из текста документа следует, что это произошло после обращения МУПа в горадминистрацию. Речь шла о крупных финансовых операциях, в том числе по капитальному ремонту Привокзальной площади города.
Свои действия мэрия объясняет буквой закона, ссылаясь на статью 23 ФЗ № 161 от 2002 года «О государственных и муниципальных предприятиях», а также на действующее Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города, утвержденное в 2015 году.
Объектом контракта обозначен капитальный ремонт транспортного узла в границах улиц: проспект Ленина, Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина, Товарный двор.
Конкурс на поиск подрядчика для реконструкции Привокзальной площади стартовал 30 декабря прошлого года. Стоимость контракта — 276 миллионов 732 тысячи рублей.