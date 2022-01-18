«Водоканал-НТ» не смог обжаловать требование суда сменить ЧОО на госохрану

Судья Свердловского областного суда оставила без изменения решение первой инстанции. Ранее Ленинский районный суд обязал ООО «Водоканал-НТ» сменить ЧОО «Вымпел» на государственную охрану на девяти объектах водоснабжения. В судебном разбирательстве, которое прошло 12 декабря, приняли участие специалисты Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Напомним, в Ленинский районный суд обратился прокурор Дзержинского района. Он выяснил, что девять объектов водоснабжения охраняет частная организация. Так как данные точки «Водоканала-НТ» относятся к жизненно важным объектам, по закону охранять их могут только государственные компании. Поэтому суд удовлетворил требование и обязал компанию в течение месяца устранить нарушения.