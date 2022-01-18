«Водоканал-НТ» не смог обжаловать требование суда сменить ЧОО на госохрану

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию ООО «Водоканал-НТ». Компания хотела обжаловать решение с требованием выставить госохрану на девяти объектах водоснабжения в Нижнем Тагиле, как положено по закону.

Судья Свердловского областного суда оставила без изменения решение первой инстанции. Ранее Ленинский районный суд обязал ООО «Водоканал-НТ» сменить ЧОО «Вымпел» на государственную охрану на девяти объектах водоснабжения. В судебном разбирательстве, которое прошло 12 декабря, приняли участие специалисты Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Напомним, в Ленинский районный суд обратился прокурор Дзержинского района. Он выяснил, что девять объектов водоснабжения охраняет частная организация. Так как данные точки «Водоканала-НТ» относятся к жизненно важным объектам, по закону охранять их могут только государственные компании. Поэтому суд удовлетворил требование и обязал компанию в течение месяца устранить нарушения. Суд обязал «Водоканал-НТ» выставить госохрану у гидроузлов в Тагиле

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