Заморил голодом: в издевательствах над собаками обвинила бывшего мужа свердловчанка

Свердловчанка винит экс-супруга в живодерстве над собаками

Жительница Краснотурьинска Дамира обвинила бывшего мужа Максима в том, что он морил голодом собак, которых не отдал женщине после развода. Одного из двух псов нашли случайные прохожие в снегу в 30-градусный мороз.

По словам Дамиры, во время совместного проживания с Максимом они завели двух собак: Хана в 2012 году, а Умку — в 2013. Мы расстались в декабре 2020 года не очень хорошо. Максим отказался мне отдавать собак, даже когда я купила дом, рассказала Дамира редакции TagilCity.ru. По ее словам, она узнала из соцсетей, что Максим бросил Хана умирать в сугробе в 30-градусный мороз. Пса нашли случайные прохожие, он пролежал там не менее двух часов и даже не мог встать на ноги. Волонтеры отвезли собаку к ветеринару. Врач сказал, что у Хана обезвоживание и истощение организма, он нормально не питался около двух месяцев. Я позвонила Максиму и спросила его, где Хан, на что он ответил мне, что пес умер, но потом сказал, что выпустил его погулять. Тогда я попросила отдать мне Умку, и он, наконец-то, отдал, отметила собеседница. Также Дамира рассказала, что Хана сейчас выхаживают добрые люди, а сама хозяйка помогает. Волонтеры возвратят пса, когда он встанет на ноги. Фото: Паблик "Инцидент. Краснотурьинск" "ВКонтакте" Напомним, 2 января нетрезвый житель поселка Рефтинский выкинул собаку с четвертого этажа, животное скончалось. Пьяный мужчина выкинул собаку с четвертого этажа в свердловском поселке

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