Заморил голодом: в издевательствах над собаками обвинила бывшего мужа свердловчанка

Заморил голодом: в издевательствах над собаками обвинила бывшего мужа свердловчанка
Заморил голодом: в издевательствах над собаками обвинила бывшего мужа свердловчанка
Сегодня, 13:19ОбществоФото: Паблик "Инцидент. Красноуральск" "ВКонтакте"

Свердловчанка винит экс-супруга в живодерстве над собаками

Жительница Краснотурьинска Дамира обвинила бывшего мужа Максима в том, что он морил голодом собак, которых не отдал женщине после развода. Одного из двух псов нашли случайные прохожие в снегу в 30-градусный мороз.

По словам Дамиры, во время совместного проживания с Максимом они завели двух собак: Хана в 2012 году, а Умку — в 2013.

Мы расстались в декабре 2020 года не очень хорошо. Максим отказался мне отдавать собак, даже когда я купила дом, рассказала Дамира редакции TagilCity.ru.

По ее словам, она узнала из соцсетей, что Максим бросил Хана умирать в сугробе в 30-градусный мороз. Пса нашли случайные прохожие, он пролежал там не менее двух часов и даже не мог встать на ноги. Волонтеры отвезли собаку к ветеринару. Врач сказал, что у Хана обезвоживание и истощение организма, он нормально не питался около двух месяцев.

Я позвонила Максиму и спросила его, где Хан, на что он ответил мне, что пес умер, но потом сказал, что выпустил его погулять. Тогда я попросила отдать мне Умку, и он, наконец-то, отдал, отметила собеседница.

Также Дамира рассказала, что Хана сейчас выхаживают добрые люди, а сама хозяйка помогает. Волонтеры возвратят пса, когда он встанет на ноги.

Фото:Паблик "Инцидент. Краснотурьинск" "ВКонтакте"

Напомним, 2 января нетрезвый житель поселка Рефтинский выкинул собаку с четвертого этажа, животное скончалось.

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