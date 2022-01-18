Житель Свердловской области заразился «омикроном» от туриста

По данным на 18 января в Свердловской области по-прежнему зарегистрировано только четыре завозных случая «омикрона». Два из них приходятся на людей, которые вернулись из Доминиканской Республики, один на Египет, и еще один на Объединенные Арабские Эмираты. По каждому из них отрабатываются контакты заболевших лиц с другими. Повторный тест подтвердил «омикрон» у двух из четырех туристов.