Житель Свердловской области заразился «омикроном» от туриста

На территории Свердловской области зафиксирован случай передачи нового штамма коронавируса от туриста к местному жителю. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, он был выявлен в ходе отработки контактов заболевшего. Лабораторный анализ крови этого человека показал наличие РНК «омикрона». Пациент был взят под медицинское наблюдение, сообщает Ура.Ру.
По данным на 18 января в Свердловской области по-прежнему зарегистрировано только четыре завозных случая «омикрона». Два из них приходятся на людей, которые вернулись из Доминиканской Республики, один на Египет, и еще один на Объединенные Арабские Эмираты. По каждому из них отрабатываются контакты заболевших лиц с другими. Повторный тест подтвердил «омикрон» у двух из четырех туристов.
Трое заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, один человек был привит только первым компонентом вакцины, добавили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Все эти трое не хотели госпитализироваться, поэтому надзорное ведомство добивается принудительного помещения отказников в стационар. Первый же иск судом был удовлетворен. Поэтому, скорее всего, не станут исключением и два оставшихся.