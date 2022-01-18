Житель Свердловской области заразился «омикроном» от туриста

Житель Свердловской области заразился «омикроном» от туриста
Житель Свердловской области заразился «омикроном» от туриста
Сегодня, 16:43ОбществоФото: pixabay.com
Новый высокопатогенный штамм коронавируса «омикрон» начал распространяться в Свердловской области.

На территории Свердловской области зафиксирован случай передачи нового штамма коронавируса от туриста к местному жителю. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, он был выявлен в ходе отработки контактов заболевшего. Лабораторный анализ крови этого человека показал наличие РНК «омикрона». Пациент был взят под медицинское наблюдение, сообщает Ура.Ру.

По данным на 18 января в Свердловской области по-прежнему зарегистрировано только четыре завозных случая «омикрона». Два из них приходятся на людей, которые вернулись из Доминиканской Республики, один на Египет, и еще один на Объединенные Арабские Эмираты. По каждому из них отрабатываются контакты заболевших лиц с другими. Повторный тест подтвердил «омикрон» у двух из четырех туристов.

Трое заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, один человек был привит только первым компонентом вакцины, добавили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Все эти трое не хотели госпитализироваться, поэтому надзорное ведомство добивается принудительного помещения отказников в стационар. Первый же иск судом был удовлетворен. Поэтому, скорее всего, не станут исключением и два оставшихся.

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