Зрителями без масок в театре возмутилась Министр культуры Свердловской области

Главный режиссер и директор центра разместил на своей странице в Facebook пост о популярности спектаклей в новогодние каникулы. С 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года наполняемость зала, по словам Бутакова, была 100%-ной от разрешенной.
Однако в комментариях к записи Учайкина объявила ему выговор за то, что зрители сидели без масок.
Сам Бутаков удивился возмущению, так как не обязательно выкладывать фото, которое было сделано в день спектакля. Он добавил, что масочный режим в театре соблюдается и средства защиты выдаются перед спектаклями, а зрителям всегда напоминают об ответственности, пишет Е1 со ссылкой на директора театра.
Он отметил, что при проверках Роспотребнадзора к театру не было вопросов и по фото не стоит оценивать соблюдение масочного режима.