Зрителями без масок в театре возмутилась Министр культуры Свердловской области

Сам Бутаков удивился возмущению, так как не обязательно выкладывать фото, которое было сделано в день спектакля. Он добавил, что масочный режим в театре соблюдается и средства защиты выдаются перед спектаклями, а зрителям всегда напоминают об ответственности, пишет Е1 со ссылкой на директора театра.