Зрителями без масок в театре возмутилась Министр культуры Свердловской области

Зрителями без масок в театре возмутилась Министр культуры Свердловской области
Зрителями без масок в театре возмутилась Министр культуры Свердловской области
Сегодня, 15:06ОбществоФото: личная страница Антона Бутакова на Facebook
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина возмутилась тем, что в театре Центра современной драматургии зрители сидели без масок.

Главный режиссер и директор центра разместил на своей странице в Facebook пост о популярности спектаклей в новогодние каникулы. С 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года наполняемость зала, по словам Бутакова, была 100%-ной от разрешенной.

Однако в комментариях к записи Учайкина объявила ему выговор за то, что зрители сидели без масок.

Сам Бутаков удивился возмущению, так как не обязательно выкладывать фото, которое было сделано в день спектакля. Он добавил, что масочный режим в театре соблюдается и средства защиты выдаются перед спектаклями, а зрителям всегда напоминают об ответственности, пишет Е1 со ссылкой на директора театра.

Он отметил, что при проверках Роспотребнадзора к театру не было вопросов и по фото не стоит оценивать соблюдение масочного режима.

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Екатеринбург
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