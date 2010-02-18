Экс-таможенник из г. Нижний Тагил подозревается в контрабанде автомобилей

Громкое дело сейчас расследуют работники нижнетагильского подразделения Уральского следственного управления на транспорте СКПРФ. Подозреваемый занимал должность главного гос.инспектора Нижнетагильского таможенного поста. В отношении него следователи возбудили несколько уголовных дел. Ему вменяются злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и контрабанда, совершенные организованной группой, в которую входили еще два свердловчанина. На их счету не менее 15 эпизодов незаконного ввоза в Россию дорогих иномарок, совершенных еще в 2008-м году. Детали этого громкого дела будут известны позже, рассказали нам в нижнетагильской транспортной прокуратуре.