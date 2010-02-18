Глава города Нижний Тагил встретилась с профсоюзными лидерами

Встреча стала первой в этом году. Валентина Исаева рассказала профсоюзным лидерам об итогах жизни города в 2009 году. Она подчеркнула, что, недополучив из-за финансового кризиса в бюджет города почти 480 миллионов рублей, муниципалитет, тем не менее, не отказался от социальных обязательств. Были капитально отремонтированы 308 домов на общую сумму 1 миллиард 55 миллионов рублей, заменены свыше 120 лифтов, закуплено 47 новых автобусов, в больницах начали работать новые ангеограф и томограф, на строительство перинатального центра выделено 249 миллионов рублей. Одной из первоочередных задач на 2010 год мэр считает начало работы по реализации новой программы развития моногорода. Глава города отметила, что привлеченные инвестиции помогут получить городу дополнительные доходы к уже утвержденному бюджету.