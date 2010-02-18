На Урал поступила крупная партия нелегальных курительных смесей

Тагильские наркополицейские и специалисты Роспотребнадзора провели проверки и выяснили, что в торговой сети нет курительных смесей, содержащих запрещенные гавайскую розу, шалфей предсказательный и голубой лотос. Тем не менее, по информации специалистов в регион завезена крупная партия такого товара. Милиционеры и врачи предостерегают тагильчан от приобретения курительных, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.