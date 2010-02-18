Ограничить торговлю алкоголем в вечерние часы планирует губернатор

Как передает Накануне.RU, об этом заявил губернатор Александр Мишарин. По его словам, соответствующий закон уже внесён. Сейчас обсуждается, в какое время будет действовать ограничение. В ближайшее время закон будет принят. Вместе с тем, губернатор не уточнил, к какому периоду закон может начать работать.