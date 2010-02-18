Ограничить торговлю алкоголем в вечерние часы планирует губернатор
18 февраля 2010, 16:48ОбществоArtem
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На Среднем Урале будет введено ограничение на торговлю алкоголем в вечернее время.
Как передает Накануне.RU, об этом заявил губернатор Александр Мишарин. По его словам, соответствующий закон уже внесён. Сейчас обсуждается, в какое время будет действовать ограничение. В ближайшее время закон будет принят. Вместе с тем, губернатор не уточнил, к какому периоду закон может начать работать.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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