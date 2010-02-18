Представители г. Нижний Тагил поздравят Кривой Рог с важной датой в истории города

Делегация Нижнего Тагила уже направилась в Кривой Рог. Как отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета, первый договор о сотрудничестве между городами-побратимами Кривой Рог и Нижний Тагил был заключён 16 лет назад. Но начало этой дружбе положено еще в годы Великой Отечественной войны. Плечом к плечу трудились тагильчане и криворожане в цехах военных заводов Нижнего Тагила. В рамках визита тагильской делегации планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Нижним Тагилом и Кривым Рогом на 2010 год.