Спортсменка из г. Нижний Тагил дошла до четвертьфинала олимпийской лыжной гонки
18 февраля 2010, 16:20ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представительница клуба «Спутник» Евгения Шаповалова выступила на Олимпиаде в Ванкувере.
В основную стадию соревнований тагильчанка вышла, а в четвертьфинале Шаповалова большую часть дистанции на равных боролась с полячкой Юстиной Ковальчик и финкой Вирпи Куйтунен, но на последних двухстах метрах гонки сдала свои позиции и финишировала лишь шестой. В итоговом протоколе спринта классическим стилем Евгения Шаповалова – на 28 месте. Как отмечает пресс-служба клуба «Спутник», тагильчанка выступила ниже своих возможностей. Для Шаповаловой это первые олимпийские старты.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей