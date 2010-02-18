Спортсменка из г. Нижний Тагил дошла до четвертьфинала олимпийской лыжной гонки

В основную стадию соревнований тагильчанка вышла, а в четвертьфинале Шаповалова большую часть дистанции на равных боролась с полячкой Юстиной Ковальчик и финкой Вирпи Куйтунен, но на последних двухстах метрах гонки сдала свои позиции и финишировала лишь шестой. В итоговом протоколе спринта классическим стилем Евгения Шаповалова – на 28 месте. Как отмечает пресс-служба клуба «Спутник», тагильчанка выступила ниже своих возможностей. Для Шаповаловой это первые олимпийские старты.