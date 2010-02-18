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Уралхимпласт планирует почти в 1,5 раза увеличить объёмы производства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уралхимпласт планирует почти в 1,5 раза увеличить объёмы производства

18 февраля 2010, 17:01ОбществоArtem
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