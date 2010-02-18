Уралхимпласт планирует почти в 1,5 раза увеличить объёмы производства

По его словам, это свидетельствует о том, что предприятие выходит из кризиса и набирает обороты. В 2010 году основные средства на УХП будут направлены на модернизацию мощностей предприятия. К примеру, приняты проекты по установке дополнительных реакторов, будет приобретена новая линия для производства пластикатов ПВХ. Также Уралхимпласт займётся реконструкцией системы очистных сооружений, сообщает пресс-служба предприятия.