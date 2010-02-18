Уралхимпласт планирует почти в 1,5 раза увеличить объёмы производства
18 февраля 2010, 17:01ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне состоялось очередное заседание совета директоров предприятия. Председатель Совета директоров Уралхимпласта Александр Гердт отметил, что запланирован 40%-ый рост объемов производства.
По его словам, это свидетельствует о том, что предприятие выходит из кризиса и набирает обороты. В 2010 году основные средства на УХП будут направлены на модернизацию мощностей предприятия. К примеру, приняты проекты по установке дополнительных реакторов, будет приобретена новая линия для производства пластикатов ПВХ. Также Уралхимпласт займётся реконструкцией системы очистных сооружений, сообщает пресс-служба предприятия.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей