В посёлке Рудник ограничат продажу спиртного
18 февраля 2010, 16:52ОбществоArtem
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Обстановка в этом районе города оценивали на заседании городской антинаркотической комиссии, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета.
Сегодня на территории поселка живут почти 7,5 тысяч человек. В районе четыре исправительных учреждения. Сейчас в поселке на учете 103 ранее судимых. Специалисты считают, что необходимо обезопасить жителей района, особенно подростков, от вреда, приносимого алкоголем и наркотиками. Для этого предложено ввести на территории Рудника дежурство патрульно-постовой службы и ограничить продажу спиртных напитков в 8 магазинах и кафе во время проведения массовых мероприятий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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