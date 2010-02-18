В посёлке Рудник ограничат продажу спиртного

Сегодня на территории поселка живут почти 7,5 тысяч человек. В районе четыре исправительных учреждения. Сейчас в поселке на учете 103 ранее судимых. Специалисты считают, что необходимо обезопасить жителей района, особенно подростков, от вреда, приносимого алкоголем и наркотиками. Для этого предложено ввести на территории Рудника дежурство патрульно-постовой службы и ограничить продажу спиртных напитков в 8 магазинах и кафе во время проведения массовых мероприятий.