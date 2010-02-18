В Свердловской области новый главный федеральный инспектор
18 февраля 2010, 17:03ОбществоArtem
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Полпред президента на Урале Николай Винниченко подписал распоряжение о назначении главным федеральным инспектором в Свердловской области Виктора Миненко.
До этого он работал в Минюсте России в должности помощника министра, сообщает Интерфакс. У нового главного федерального инспектора - три высших образования, в том числе юридическое и финансовое.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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