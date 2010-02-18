Выставка Дали, Пикассо и Шагала открывается в музее искусств г. Нижний Тагил
18 февраля 2010, 16:27ОбществоArtem
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У тагильчан есть уникальная возможность увидеть работы Дали, Пикассо и Шагала.
В нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка избранной классики мирового искусства. Здесь представлены 50 гравюр таких великих художников, как Пикассо, Шагал, Дали, Матисс, Брак. По мнению заместителя директора музея по науке Елены Ильиной, эта экспозиция – уникальная возможность для тагильчан увидеть интересные работы всемирно известных мастеров. Ведь гравюрами, которые сегодня выставлены в нижнетагильском музее, не могут похвастаться даже многие галереи с мировыми именами. Отмечу, что продлится выставка до 4-го апреля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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