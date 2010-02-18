Выставка Дали, Пикассо и Шагала открывается в музее искусств г. Нижний Тагил

В нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка избранной классики мирового искусства. Здесь представлены 50 гравюр таких великих художников, как Пикассо, Шагал, Дали, Матисс, Брак. По мнению заместителя директора музея по науке Елены Ильиной, эта экспозиция – уникальная возможность для тагильчан увидеть интересные работы всемирно известных мастеров. Ведь гравюрами, которые сегодня выставлены в нижнетагильском музее, не могут похвастаться даже многие галереи с мировыми именами. Отмечу, что продлится выставка до 4-го апреля.