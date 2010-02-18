Железнодорожники в г. Нижний Тагил вынуждены ликвидировать свалки у полотна
18 февраля 2010, 16:44ОбществоArtem
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На нижнетагильском отделении железной дороги на экологические мероприятия за год потратили свыше 2,5 миллионов рублей.
Половину этих денег пришлось потратить на ликвидацию свалок и утилизацию собранных отходов. Так, в черте Нижнего Тагила и его пригороде выявлено 12 обширных свалок, организованных гаражно-строительными кооперативами, жилыми секторами, садоводческими товариществами в полосе отвода железной дороги. Объем мусора превысил 140 кубометров. Свердловская магистраль призывает тагильчан и жителей поселков, расположенных вблизи железнодорожного полотна, соблюдать чистоту, не складировать домашние отходы возле путей, не выбрасывать мусор из окон поездов. Замусоренный путь может представлять угрозу безопасности движения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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