Железнодорожники в г. Нижний Тагил вынуждены ликвидировать свалки у полотна

Половину этих денег пришлось потратить на ликвидацию свалок и утилизацию собранных отходов. Так, в черте Нижнего Тагила и его пригороде выявлено 12 обширных свалок, организованных гаражно-строительными кооперативами, жилыми секторами, садоводческими товариществами в полосе отвода железной дороги. Объем мусора превысил 140 кубометров. Свердловская магистраль призывает тагильчан и жителей поселков, расположенных вблизи железнодорожного полотна, соблюдать чистоту, не складировать домашние отходы возле путей, не выбрасывать мусор из окон поездов. Замусоренный путь может представлять угрозу безопасности движения.