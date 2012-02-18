В этом году ажиотажа на зачисление первоклассников в школы Нижнего Тагила не будет

Дело в том, что в прошлом году во многих городах России, причем Нижний Тагил пережил этот процесс более-менее спокойно, начался дикий ажиотаж на поступление детей в школы. Родители ночевали на пороге учреждений, скандалили с директорами и писали жалобы в министерства и управления.

В этомгоду в Управлении образования Нижнего Тагилапытаются предупредить распространение паники и ажиотажа и спешат уверить родителей в том, что их ребенок обязательно поступит в школу своего района или даже в другую школу, при наличии там свободных мест.

Мы с прошлого года перешли на новую систему закрепления за каждой школой жителей близлежащих домов. Мы анализируем и делаем прогнозы, учитывая, сколько будущих первоклассников проживает на закрепленной за школой территории и, в зависимости от этого, формируем количество классов. У нас есть данные вплоть до 2015 года. Например, если в этом году на вверенной школе территории будет 100 первоклассников, то будет сформировано 4 класса и не меньше уверяет главный специалист по защите прав детей на образование Марина Тармасинова.

При этом учитывается не число зарегистрированных на данной территории первоклассников, а реальное количество проживающих детей. Доказывается факт проживания двумя способами: родители должны предоставить документ о временной прописке по месту жительства и справку от участкового врача о том, что ребенок состоит на учете в местной поликлинике.

На сайте управления образования Нижнего Тагила можно скачать приказ«Озакреплении территорий, обслуживаемых общеобразовательными учреждениями», в приложении к которому можно найти список домов, вверенных каждой школе, лицею и гимназии Нижнего Тагила. В управлении образования всем родителям предлагают ознакомиться с этим документом и внести аргументированные предложения, касающиеся него, до 25 февраля.

Под такими «предложениями» мы подразумеваем информацию о возможном отсутствии дома в списке (это возможно в случаях с недавно построенными частными домами) или предложением альтернативы места обучения ребенка. Например, недавно поступило предложение от жителей дома на улице Пархоменко, 131. Они обратили внимание на то, что другая школа находится ближе и, чтобы до нее добраться, ребенку не надо переходить дорогу. Все эти пожелания мы учитываем и меняем списки рассказывает Марина Юрьевна.

Управление образования планирует донести информацию до всех родителей первоклассников. В марте будет проведено общегородское собрание, на котором специалисты ведомства расскажут родителям о правилах приема, электронной очереди на зачисление в школу, о приобретении учебников и о стандартах образования учеников младших классов. При этом в управлении напоминают родителям, что они должны ответственно и заранее подойти к такому серьезному этапу в жизни ребенка, как поступление в школу.