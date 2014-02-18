Администрация Нижнего Тагила проведет паспортизацию дорог: за исполнением следит прокуратура
18 февраля 2014, 09:55Общество
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Как стало известно, удовлетворены требования прокурора Ленинского района Нижнего Тагила к администрации города. Решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда.
Так, по результатам прокурорской проверки, суд обязал мэрию провести технический учет и паспортизацию дорог местного значения, расположенных в границах городского округа Нижний Тагил. Среди таких дорог – улицы Пароходная, Паровозная, Патриотов, Путейской, проезд Писарева, переулок Подсобного. Паспорт даст исчерпывающую информацию о дорогах и дорожных сооружения, о фактическом состоянии на протяжении всего срока службы.
В ноябре прошлого года решением Ленинского районного суда города Нижнего Тагила в удовлетворении исковых требований прокурора было отказано, пишет издание Ведомости-Урал. Однако теперь судебная коллегия согласилась с доводами прокуратуры. За исполнением судебного акта прокуратурой установлен контроль.
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