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Администрация Нижнего Тагила проведет паспортизацию дорог: за исполнением следит прокуратура
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Нижнего Тагила проведет паспортизацию дорог: за исполнением следит прокуратура

18 февраля 2014, 09:55Общество
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