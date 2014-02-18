Администрация Нижнего Тагила проведет паспортизацию дорог: за исполнением следит прокуратура

Так, по результатам прокурорской проверки, суд обязал мэрию провести технический учет и паспортизацию дорог местного значения, расположенных в границах городского округа Нижний Тагил. Среди таких дорог – улицы Пароходная, Паровозная, Патриотов, Путейской, проезд Писарева, переулок Подсобного. Паспорт даст исчерпывающую информацию о дорогах и дорожных сооружения, о фактическом состоянии на протяжении всего срока службы.