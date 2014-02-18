ФАС возбудила дело против Сбербанка: рекламный sms-спам

В ходе рассмотрения жалобы это подтвердилось. При этом в рекламе не содержалось сведений о наименовании лица, оказывающего финансовую услугу, а также не были перечислены все существенные условия, которые давали бы полную информацию о рекламируемой услуге, сообщает expert.ru.