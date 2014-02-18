ФАС возбудила дело против Сбербанка: рекламный sms-спам
18 февраля 2014, 11:25Общество
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Сбербанк обвиняют в нарушении закона «О рекламе», дело возбудила Федеральная антимонопольная служба.
Известно, что физическое лицо подало жалобу на кредитную организацию за рассылку sms-рекламы без предварительного согласия получателя.
В ходе рассмотрения жалобы это подтвердилось. При этом в рекламе не содержалось сведений о наименовании лица, оказывающего финансовую услугу, а также не были перечислены все существенные условия, которые давали бы полную информацию о рекламируемой услуге, сообщает expert.ru.
13 февраля 2014 года Московским областным УФАС России возбуждено дело в отношении ОАО «Сбербанк России» по признакам нарушения ч. 7 ст. 5, ч. 1 ст. 18, ч. 1 и 3 ст. 28 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» говорится в сообщении ФАС.
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