Госжилинспекция назвала недобросовестную управляющую компанию Нижнего Тагила
18 февраля 2014, 10:55Общество
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Накануне Государственная жилищная инспекция Свердловской области провела проверку управляющих компаний на предмет «открытости» и предоставления достоверной информации.
Суммарно по области выявлено 6340 нарушений, что в 10 раз больше, чем в прошлом году. Плюс ко всему растет и количество жалоб населения. В итоге 8 руководителей управляющих компаний области дисквалифицированы сроком на 1 год. В список недобросовестных организаций попала и тагильская УК «СтройСервис», директор который также отстранен от работы.
По словам начальника управления ГЖИ Алексея Россолова, чаще всего свердловчане жалуются на непредставление управляющими организациями запрашиваемой информации, пишет apiural.ru. Немало претензий по поводу отсутствия у компаний официальных сайтов и информационных стендов, а также недостоверности размещенной на них информации.
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