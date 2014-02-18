Госжилинспекция назвала недобросовестную управляющую компанию Нижнего Тагила

Суммарно по области выявлено 6340 нарушений, что в 10 раз больше, чем в прошлом году. Плюс ко всему растет и количество жалоб населения. В итоге 8 руководителей управляющих компаний области дисквалифицированы сроком на 1 год. В список недобросовестных организаций попала и тагильская УК «СтройСервис», директор который также отстранен от работы.