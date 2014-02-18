Говорим с клиентом на одном языке

Сотрудники ПРОМКО прошли обучение в национальном минерально-сырьевом университете «Горный» (г. Санкт-Петербург) по программе «Современные технологии рудоподготовки, обогащения и гидрометаллургии минерального сырья».

Горно-перерабатывающие предприятия являются партнерами компании ПРОМКО, которая производит мелющие тела и металлоконструкции под торговой маркой «Старый соболь». Обучение было запланировано для того, чтобы понимать, как развивается смежная отрасль, и предлагать клиентам интересный для них продукт.

Руководители компании, в числе которых были коммерческий директор, главный технолог, заместитель директора по маркетингу и другие ведущие специалисты, познакомились с современными процессами рудоподготовки минерального сырья, видами дробильно-измельчительного оборудования, методами компьютерного моделирования процессов и перспективами развития отрасли.

Во время виртуальной экскурсии с помощью IT-технологий сотрудники ПРОМКО познакомились с крупнейшими действующим ГОКами мира и СНГ, а реальная экскурсия в музей Горного университета восхитила богатством нашей планеты.