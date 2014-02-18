На улице Полярной в Нижнем Тагиле появилось освещение
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов в ходе объезда побывал с проверкой на улице Полярная, где много лет не было уличного освещения. Как сообщает пресс-служба Администрации города, после обращения жителей микрорайона мэр распорядился решить проблему.
В рамках реализации приоритетного городского проекта «Светлый город», по поручению Сергея Носова, работники ООО «УСК-Партнер» установили ряд опор освещения вдоль дороги на улице Полярная и во дворах.
Я давал две недели на проведение работ, - подчеркнул Сергей Носов. – В течение этого срока было практически все сделано. Хотелось бы, конечно, чтобы эти вопросы решались не в «ручном режиме», а в рабочем, но, так или иначе, есть результат, и он положительный.
Подрядчикам предстоит решить еще один вопрос. В связи с большим количеством сетей на перекрестке улиц Краснознаменная и Полярная они не смогли поставить здесь опору освещения. Недостающую световую точку заменит фонарь, который установят на крыше здания № 39 на улице Краснознаменной.
Благодаря тому, что в микрорайоне появилось освещение, решился вопрос не только с повышением комфорта для жителей, но и с безопасностью дорожного движения на улице Полярная, которая ведет к средней образовательной школе № 21.
Важность городского наружного освещения определяется не только улучшением состояния дорожного движения, но и снижением криминогенной обстановки, снижением стрессов, связанных с недостаточной освещенность, улучшением психологической атмосферы, созданием комфортной среды. Несмотря на достижения в области уличного освещения, на сегодняшний день имеется огромный потенциал дальнейшего развития, за счет совершенствования технологий, осознании потребности в качественном освещении, а главное – в силу творческих способностей, идей и изобретательности архитекторов, дизайнеров и инженеров. Нужно не только купить фонарь, но найти для него самое подходящее место.