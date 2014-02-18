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На улице Полярной в Нижнем Тагиле появилось освещение
Сюжеты:
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На улице Полярной в Нижнем Тагиле появилось освещение

18 февраля 2014, 09:20ОбществоЕвгения
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