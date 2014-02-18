Opel официально представил серийный Adam Rocks
18 февраля 2014, 08:43ОбществоРОман БОТов
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Перед премьерным показом на Женевском автосалоне, компания Opel официально представила субкомпактный автомобиль Adam Rocks.Построенная на базе хэтчбека Adam, версия Rocks имеет увеличенный на 15 мм клиренс, защитный обвес по кузову и “переобута” в 17 (или 18)-дюймовые колеса. В новом автомобиле были изменены геометрия задней подвески, настройки амортизаторов и рулевого управления.
Rocks стал первым автомобилем в линейке Opel, на который устанавливают новый литровый трехцилиндровый двигатель Ecotec мощностью 115 л.с. и крутящим моментом 166 Нм. Малыш не будет одинок, в линейке двигателей есть 1.2-литровый мотор мощностью 90 л.с. и два двигателя объемом 1,4 л разной мощности 87 и 100 л.с. Литровый двигатель будет работать в паре с новой 6-ступенчатой механикой, остальным двигателям досталась лишь 5-ступенчатая. Будет ли Rocks агрегатироваться автоматом пока неизвестно.
Продажи Adam Rocks в Европе планируется начать к концу лета 2014 года, тогда же станут известны и цены.
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