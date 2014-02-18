Opel официально представил серийный Adam Rocks

Rocks стал первым автомобилем в линейке Opel, на который устанавливают новый литровый трехцилиндровый двигатель Ecotec мощностью 115 л.с. и крутящим моментом 166 Нм. Малыш не будет одинок, в линейке двигателей есть 1.2-литровый мотор мощностью 90 л.с. и два двигателя объемом 1,4 л разной мощности 87 и 100 л.с. Литровый двигатель будет работать в паре с новой 6-ступенчатой механикой, остальным двигателям досталась лишь 5-ступенчатая. Будет ли Rocks агрегатироваться автоматом пока неизвестно.