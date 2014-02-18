Пешеходов обяжут носить светоотражающие элементы, а обгон на пешеходном запретят

Это прописано в поправках к Правилам дорожного движения, которые выложены на едином портале правовой информации. До сих пор пешеходам в темное время только рекомендовалось иметь такие предметы. Как показывает статистика, большинство наездов на пешеходов приходится именно в темное время суток - порядка 70 процентов от всех случаев наездов. Одна из причин - то, что зачастую пешехода в темноте попросту не разглядеть на дороге. У нас большинство предпочитают одеваться в темные одежды, а на дороге, да еще и в плохую погоду такой пешеход сродни привидению, которое появляется ниоткуда и исчезает в никуда. Однако рекомендация в Правилах дорожного движения соответствующего воздействия на пешеходов не оказала. Поэтому было принято решение ввести обязанность пешехода на ношение таких светоотражающих предметов.

В случае если пешеход будет переходить дорогу или идти по обочине без соответствующего атрибута, ему, помимо риска попасть под колеса, будет грозить штраф 500 рублей. Но достаточно ли будет такой нормы? Обязать пешеходов все-таки носить на себе бликеры и прочие блестяшки довольно проблематично. Как вы заставите даму в дорогой шубе нацепить на рукав пластмасску со светоотражающим эффектом? К тому же многие воспринимают это, как очередную попытку выдавить деньги из ни в чем не повинного пешехода.

Тем не менее на Западе, особенно в Скандинавских странах, это требование эффективно работает. И все пешеходы, не зависимо от возраста и положения в обществе, носят по вечерам бликеры. А выходя из автомобилей ночью на дорогах, надевают светоотражающие жилеты. Но у них законопослушность в крови. А у нас вряд ли половина пешеходов хотя бы раз читала Правила дорожного движения. Если уж перебегать дорогу на красный свет у нас в порядке вещей, то о требовании что-то на себя надеть, да еще и за свой собственный счет, говорить не приходится.

Понятно, что это требование можно воплотить в жизнь, только в совокупности с жестким контролем за его соблюдением. Иначе требование так и останется бесполезной рекомендацией.

Впрочем одним только обязательным ношением бликеров поправки в Правила не ограничиваются. И все они направлены на создание более безопасной жизни именно для пешеходов. Так, в частности, все, что относится к переходу дорог, в проекте отнесено и к переходу трамвайных путей. Раньше переход этих путей в Правилах не был прописан.

Другой момент. Теперь от водителей будут требовать не просто снизить скорость или остановится перед пешеходным переходом, если на него ступил человек, а именно уступить дорогу этому человеку.

Заново расписаны действия водителя на случай, если соседняя машина снизила скорость или остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом. Раньше водителю в таком случае разрешалось продолжить движение, если он убедился, что перед тем автомобилем нет пешеходов. Сейчас он должен будет также снизить скорость или остановиться.

Эти два изменения, как поясняют в ГИБДД, внесены, чтобы убрать неоднозначность толкования. Например, подъехал водитель к переходу, сбросил скорость и даже остановился, но затем надавил на газ и поехал далее, не уступив дорогу тем, кто ее переходит. Вроде и Правил не нарушил, но и безопасным такой маневр не назовешь. Если документ будет принят без изменений, то водителям категорически запретят обгон на пешеходных переходах. Сейчас Правила его запрещают только в том случае, если на переходе есть пешеходы.

Правда, чаще всего в районе таких переходов обгон запрещен разметкой и соответствующими дорожными знаками. Но есть места, где средств, для того чтобы нарисовать переход, хватило, а на разделительную - нет. Так что теперь и в таких местах при виде пешеходного перехода водителю, который собирался пойти на обгон, не придется судорожно высматривать пешехода на «зебре». Обгон и так будет запрещен.