«Счастливы Вместе» - конкурс завершен!

Сегодня завершился наш фотоконкурс и мы готовы объявить победителей!

Итак счастливыми обладателями Подарочных сертификатов от фотостудии «ФотоЛайф» http://vk.com/fotolifentстановятся:

Ольга Рейнбольд и её вторая половинка;

Ариадна Еремина и её маленькое сокровище;

А так же специальным призом жюри дополнительным сертификатом награждается замечательная семья Завьяловых и их трогательное семейное фото. Поздравляем Ирину Завьялову с победой!

Всем участникам конкурса мы дарим сертификаты на 20% скидку на услуги нашей студии.

Спасибо всем участникам, ждем вас в объективах наших фотоаппаратов!

Все сертификаты и призы можно будет забрать в магазине «Игрушки Тагила» по адресу Ленина, 19 (напротив Кукольного театра).