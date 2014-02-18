«Счастливы Вместе» - конкурс завершен!
18 февраля 2014, 12:10ОбществоДарья Карелина
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Сегодня завершился наш фотоконкурс и мы готовы объявить победителей!Итак счастливыми обладателями Подарочных сертификатов от фотостудии «ФотоЛайф» http://vk.
Сегодня завершился наш фотоконкурс и мы готовы объявить победителей!
Итак счастливыми обладателями Подарочных сертификатов от фотостудии «ФотоЛайф» http://vk.com/fotolifentстановятся:
- Ольга Рейнбольд и её вторая половинка;
- Ариадна Еремина и её маленькое сокровище;
- А так же специальным призом жюри дополнительным сертификатом награждается замечательная семья Завьяловых и их трогательное семейное фото. Поздравляем Ирину Завьялову с победой!
Всем участникам конкурса мы дарим сертификаты на 20% скидку на услуги нашей студии.
Спасибо всем участникам, ждем вас в объективах наших фотоаппаратов!
Все сертификаты и призы можно будет забрать в магазине «Игрушки Тагила» по адресу Ленина, 19 (напротив Кукольного театра).
Вручение сертификатов состоится 21.02.2014 в 19.00, сертификаты на скидку можно будет забрать в любой день по вашему желанию).
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