Тагильчане жалуются на неисправный мусоропровод и бездомных собак: комментарий УК (ФОТО)

Вот что сообщает тагильчанка:

В мусоропроводе отсутствуют приемные клапаны, сопряжение ствола с коробом бункера мусоропровода, нарушено качество отделки поверхности мусоросборных камер и всех элементов. Поэтому жители предпочитают не пользоваться неисправным мусоропроводом, вследствие чего ежедневно пополняется свалка бытового и крупногабаритного мусора возле контейнера (объем около 0,6 м3), установленного в одном метре от дверей подъезда, тем самым создаются антисанитарные условия для проживания.

Связавшись с директором управляющей компании «Новострой» Шоховой Натальей Григорьевной, TagilCity.ru выяснил, что проблема с мусоропроводом действительно имеет место. По словам руководителя УК, сам мусоропровод исправен, а проблема в мусороприемнике, клапане:

Мы заказали новые, и в течение недели нам их поставят. А мусороприемники сами жители вывернули и загнули… Поставим новые, но надолго ли.

Что касается ежедневно доступного для собак мусора, нам пояснили следующее. Контейнер выдвигается к подъезду за несколько часов до приезда мусоросборочной машины, поскольку нет конкретного времени, когда именно будет производиться отгрузка по каждому дому и подъезду. К слову, такая система в Нижнем Тагиле везде, где в домах установлены мусоросборники, и вряд ли в городе есть человек, кто не наблюдал подобную картину. Конечно, такое положение дел не может радовать, но речь уже о перестройке устоявшейся системы. Однако это не снимает проблему с собаками.

По бездомным собакам направлено письмо директору службы заказчика Полушину: «Прошу принять меры по отлову собак по адресу Циолковского, 4а». Но собак везде много, и я знаю, что город выделил деньги на отлов комментирует Наталья Григорьевна.

Это действительно так, и на TagilCity.ru накануне выходила публикация, посвященная этому решению мэрии. Надо сказать, пользователи в большинстве за отлов и утилизацию бездомных животных, вот один из комментариев:

Маму, которой 84 года, во дворе многоквартирного дома на Папанина, днем неделю назад укусила бродячая собака, мама упала, ушибла грудную клетку, несколько раз ездили к травматологу. В результате мази, обезболивающие ибо невозможность спать ночью от боли. Эта собака укусила еще трех человек из подъезда, на неё никто не нападал. Гуманистом быть хорошо в теории.

В Тагиле среди прочих проблем предельно важно решить беду с мусором – и не только с несанкционированными свалками, но и в целом. Ведь не должно быть нормой, когда жители привыкли каждый день видеть мусор, на облике города это тоже положительно не сказывается. А что касается бездомных животных, проблема стоит особенно остро – страдают люди, страдают дети, и приюты для бездомных животных не справляются – необходимо жесткое решение, продиктованное безопасностью тагильчан.

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