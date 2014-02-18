В Нижнем Тагиле дом, где провалился лестничный марш, не был признан аварийным (ФОТО)

По словам жителей, многим в тот вечер пришлось добираться до квартир, карабкаясь по перилам. В течение ночи аварийные службы латали трубу, а рабочие мастерили лаги, чтобы люди смогли выйти из дома утром.

Как рассказали TagilCity.ru в УК «Управление», подача горячей воды восстановлена, специалисты продолжают работу на месте. Оказалось, в марте 2013 года по дому была проведена экспертиза, и он не был признан аварийным.

Завтра будет возможность встретиться с директором управляющей компании, который даст полный комментарий и по результатам экспертизы, и по мероприятиям, которые будут проведены в отношении этого дома.

По таким настеленным лагам жильцы пока будут подниматься в квартиры