В Нижнем Тагиле дом, где провалился лестничный марш, не был признан аварийным (ФОТО)
18 февраля 2014, 16:05Общество
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Напомним, вчерашним вечером жители дома №41 по улице Высокогорская испытали настоящий ужас - лестничный марш провалился в подвал и пробил трубу с горячей водой.
По словам жителей, многим в тот вечер пришлось добираться до квартир, карабкаясь по перилам. В течение ночи аварийные службы латали трубу, а рабочие мастерили лаги, чтобы люди смогли выйти из дома утром.
Как рассказали TagilCity.ru в УК «Управление», подача горячей воды восстановлена, специалисты продолжают работу на месте. Оказалось, в марте 2013 года по дому была проведена экспертиза, и он не был признан аварийным.
Завтра будет возможность встретиться с директором управляющей компании, который даст полный комментарий и по результатам экспертизы, и по мероприятиям, которые будут проведены в отношении этого дома.
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По таким настеленным лагам жильцы пока будут подниматься в квартиры
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