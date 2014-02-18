В Нижнем Тагиле пройдет юбилейный фестиваль «Афганский ветер»

В городской план месячника защитника Отечества в этом году включено около ста мероприятий. Памятной юбилейной дате посвящены митинги и торжественные приемы участников локальный войн. В библиотеках и школьных музеях открыты тематические выставки. В образовательных учреждениях, дворцах культуры и детско-юношеского творчества, общественных организациях проходят встречи учащихся с участниками боевых действий, родителями погибших воинов, уроки мужества, кинолектории, турниры, фестивали патриотической песни. Экскурсии, встречи боевых друзей проводит музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты.

20 февраля в драматическом театре пройдет городское торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и 25-летию вывода советских войск из Афганистана. А в субботу, 22 февраля, в 13.00 в Городском дворце молодежи начнется региональный фестиваль солдатской, патриотической песни «Афганский ветер». Он проходит уже в 20-й раз и, как и прежде, его организатором является Нижний Тагил.

В результате отборочных туров, проводившихся 11 и 12 февраля, в программу включен 41 номер. Участники фестиваля выступят в семи номинациях. Жюри будет оценивать не только мастерство исполнителей, но и содержание песен, их художественный уровень.