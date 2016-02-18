Детсадовцы, школьники и инспекторы ГИБДД напомнили тагильчанам о том, как уберечь ребёнка на дороге (ФОТО)

Поводом для акции послужили случившиеся в Нижнем Тагиле ДТП с участием детей. Например, 14 февраля неизвестный на зелёном «Субару» сбил женщину и подростка. Позже водителя удалось найти.

Дети из детского сада №5, а также их родители, собрались на площадке перед ТЦ. Помогать им пришли юные инспекторы движения (ЮИД) из школы № 40, а также их взрослые коллеги. Все вместе они направились к пешеходному переходу через Октябрьский проспект. Там они разделили обязанности: детсадовцы через громкоговоритель патрульной машины рассказывали стихотворения и речевки о том, как дети должны переходить дорогу, а школьники раздавали листовки.

Пока малыши старались читать стихи как можно выразительнее, ЮИДовцы проводили просветительскую работу с водителями. Они раздавали им листовки и напоминали, что, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо сбавить скорость. Особое внимание они уделили демонстрации светоотражающих элементов одежды и объяснению зачем они нужны.

Не отставили от ребят и сотрудники ГИБДД. Они тоже вели просветительскую работу.

Жители Нижнего Тагила не могли не ответить симпатией на такое проявление социальной активности. Они с интересом слушали ребят, задавали вопросы и благодарили за стихи и интересные рассказы.