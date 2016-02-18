Идем на Тюмень. МОТИВ расширяет территорию присутствия

Вчера, 17 февраля, Роскомнадзор разыграл на электронном аукционе последний комплект дополнительных частот для развития сети 4G. В этот раз заявки на участие подали не только операторы «большой четверки», но и несколько региональных игроков. Торги почти по всем регионам, выставленным на продажу в этот день, завершились очень быстро и без значительного превышения стартовой цены. Исключение составили Свердловская и Тюменская области, ХМАО и ЯНАО. По «уральским лотам» торги завершились только в 23:30 по местному времени, а их окончательная стоимость составила 271% от стартовой. По другим лотам операторы переплатили только 125%. LTE-частоты в уральских регионах, в очередной раз обогнав коллег по рынку (на втором дне торгов оператор «взял» Курганскую область), выиграл МОТИВ.

Дороже всего оператору обошлась «родная» Свердловская область. Окончательная стоимость лота составила 356,4 млн. рублей, что в 2,9 раз больше начальной цены (122,9 млн. рублей). А вот новая для оператора Тюменская область ушла с молотка за 97,5 млн. рублей. Это в 2,85 раз выше начальной стоимости лота (34,2 млн. рублей). Стоимость Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выросла в 2,3 и в 2,4 раза соответственно и составила 119,1 и 47 млн. рублей.

Напомним, в прошлом году оператор завершил основной этап строительства сети 4G, благодаря чему скоростной мобильный Интернет стал доступен 91% жителей Свердловской и Курганской областей, Югры и Ямала. Дополнительный LTE-ресурс позволит оператору укрепить позиции в «старых» регионах – улучшить качество связи и увеличить скорость мобильного 4G-интернета как минимум в 2 раза, а также выйти на рынок Тюменской области.