На один день тагильские школьники и студенты стали гражданами «Города Технотворчества» (ФОТО)

Учащиеся образовательных учреждений Тагилстроевского района, в рамках игры «В мире транспорта», прошли маршрут по «станциям» Нижнетагильского железнодорожного техникума, а именно – побывали в мастерских и аудиториях учебного заведения, где преподаватели и студенты познакомили детей с железнодорожными профессиями, дали возможность поработать на тренажерах крановщиками и водителями. А в одном из классов, представляющим собой купе поезда, юные «путешественники» стали участниками театрального действа.

А в Демидовском колледже 10 школьных команд стали участниками «Техноквеста». За 8 этапов игры ребята смогли, например, научиться азам вождения, попробовать самостоятельно провести ремонт двигателя и диагностику авто, выполнить аэрографию на капоте «Волги». Помогали школьникам ориентироваться в техническом мире студенты колледжа.

Кстати, будущие специалисты состоят в студенческом конструкторском бюро колледжа. «Техноквест» – первое подобное мероприятие, организованное и проведенное самими студентами. И, судя по прошедшему «путешествию» в мире технике, можно сказать, что не обязательно первый блин становится комом.

Среди детей могут появится и будущие сварщики. А настоящим профессионалам нужно всегда качественное оборудование. Например, хорошие сварочные агрегаты.